Durante la notte tre imbarcazioni, con a bordo rispettivamente 106, 13 e 9 migranti a bordo, sono state rintracciate a largo di Lampedusa dalla Guardia costiera. Una volta sbarcate, le persone sono state portate all’hotspot: in tutto, la struttura contiene 872 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 95.

Quarantatrè invece i migranti che, ieri sera, sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle dall’hotspot dell’isola. Il gruppo è già in viaggio per una struttura d’accoglienza di Palermo. La Prefettura di Agrigento, provando ad alleggerire le presenze nell’hotspot ha pianificato per la tarda mattinata il trasferimento, sempre con la motonave di linea, di altre 200 persone in direzione Molise.