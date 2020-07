Riconvertire la fabbrica di bombe di Domusnovas “per fermare lo scempio e generare futuro”. Questo quanto richiesto dal Comitato Riconversione Rwm di Iglesias nella petizione lanciata sul sito Change.org e rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ministro degli Esteri Luigi di Maio, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Giulio Calvisi, Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico Alessandra Todde e al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

Come si legge sul sito, la petizione chiede “che il governo nazionale e regionale, le amministrazioni comunali, le organizzazioni sindacali non si prestino a tutelare gli interessi economici della Rwm al posto di quelli del territorio ma si impegnino per costruire, a partire dai principi della nostra Costituzione, un altro tipo di sviluppo che valorizzi le risorse della terra, della natura, della cultura, senza danneggiare gli altri paesi”.

“Le alternative sono possibili e se c’è una forte volontà politica, si possono potenziare subito tante iniziative ecologiche che possono essere finanziate dai recenti fondi europei per la conversione “green”. Il governo, con i sardi Calvisi e Todde, lavori per una riconversione pacifica, duratura, ecologica dell’attività produttiva e per attivare subito iniziative alternative” conclude il Comitato Riconversione Rwm.