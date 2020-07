I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Alghero hanno individuato e segnalato all’Agenzia delle Entrate le irregolarità fiscali di tre cittadini italiani che hanno omesso, per diversi anni, di dichiarare la proprietà dei rispettivi yacht di lusso immatricolati all’estero.

Nell’ambito delle quotidiane attività di polizia economico – finanziaria e di monitoraggio delle coste della Sardegna Nord occidentale, i finanzieri hanno controllato nel porto di Alghero due lussuose barche, una a vela di circa venti metri e l’altra a motore di oltre trenta metri.

Dagli accertamenti approfonditi della documentazione di bordo, nonché dall’analisi dei dati acquisiti dalle banche dati in uso al Corpo, è emerso che i tre proprietari, residenti nell’hinterland milanese, hanno omesso di dichiarare i beni di lusso, il primo per oltre 1 milione di euro mentre gli altri due comproprietari per oltre 2 milioni di euro.

Le sanzioni comminate ai tre superano di gran lunga, complessivamente, il mezzo milione di euro. Dalle indagini, inoltre, è emersa la totale inesistenza del valore di mercato delle due imbarcazioni di lusso e, di conseguenza, è stata nascosta al Fisco la reale capacità contributiva dei rispettivi proprietari.