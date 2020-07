Incidente stradale ad Assemini.

Per cause ancora da accertare, un auto e un furgone si sono scontrati in via Sicilia ad Assemini. A causa dell’urto, la macchina si è ribaltata.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito.

Sul posto un ambulanza del 118 e la polizia stradale per i rilievi di legge.