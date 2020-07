La Sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, si trova in Sardegna, dove è stata protagonista di un incontro nella fabbrica di Eurallumina, con Invitalia, regione e sindacati per discutere dei tempi e del piano per il rilancio della produzione di alluminio.

La Sottosegretaria si è dedicata prima a una sosta con la sindaca di Carbonia, poi all’incontro in azienda e infine ha parlato con i lavoratori Sider Alloys al presidio davanti allo stabilimento che, dopo la firma sul contratto con l’Enel per la fornitura di energia, potrebbe riaprire dopo il revamping dello smelter, ora di proprietà della multinazionale svizzera dopo il passaggio dall’Alcoa.

Sul piatto di cono circa 150 milioni di investimento che dovrebbero riportare a lavoro circa 500 operati tra lavoratori diretti e indiretti. Ora resta da capire cosa prevede il piano industriale della multinazionale svizzera e quali saranno i tempi del riavvio. Oggi La Nuova Sardegna ha ipotizzato che serviranno poco più di due anni per rimettere in moto l’impianto chiuso nel 2012, ma sarà solo dopo la riunione di oggi che si inizieranno a mettere le basi per la ripartenza.

“I lavoratori di Sider Alloys hanno vissuto in questi anni una situazione difficilissima, compiendo sforzi enormi. Ho sempre fatto presente che tali sforzi dovevano essere concretizzati nel più breve tempo possibile, così da chiudere finalmente una vertenza lunga e complessa. La Sardegna riparte”, scrive su Facebook la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, al termine dell’incontro con gli operai della fabbrica.

Guarda il video: