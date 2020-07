Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per il deputato Eugenio Zoffili, commissario della Lega in Sardegna, che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la “Camionale”, vicino a Sassari.

Zoffili era a bordo di un’auto che percorreva la “Camionale” in direzione Cagliari quando, all’altezza dello svincolo per la borgata di Caniga, ha iniziato una manovra di sorpasso; il mezzo che stava superando si è allargato stringendo l’auto di Zoffili nella sua corsia.

Le due vetture si sono toccate lievemente: pochi i danni registrati e nessuna persona rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi dell’incidente e per prestare soccorso alle persone coinvolte.