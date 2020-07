Temporaneamente chiusa per un incidente la strada statale 387 “del Gerrei”, all’altezza a San Nicolò Gerrei, in provincia di Sud Sardegna.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto.

All’interno dell’autovettura una donna di 54 anni estratta dalla lamiere dai vigili del fuoco intervenuti dalla sede centrale anche con l’ausilio di un’autogrù, affidata ai sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso gravemente ferita.

Gli operatori VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.