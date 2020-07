“Stamattina ho avuto un incontro in Eurallmina: il progetto per il riavvio è tiene conto del fatto che Snam avrà un terminale di rigassificazione a Portovesme e quindi ci porta anche a ben sperare che i passi che stanno portando avanti per il rilancio possano essere realizzati”.

Lo ha detto la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde, a margine del vertice nello stabilimento Sider Alloys a Portovesme, nel Sulcis. La fabbrica di Eurallumina produce allumina, primo anello della filiera dell’alluminio: si tratta della stessa materia prima che verrà utilizzata dallo smelter della Sider Alloys per realizzare i propri prodotti. Attualmente il progetto di rilancio prevede il revamping con l’utilizzo di energia termica ed un investimento di 200 milioni da parte della Rusal.