Una Fiat Punto è stata bruciata da un incendio intorno alla mezzanotte di oggi, in via Umberto I a Sardara. L’auto, che apparteneva al sindaco del paese, Roberto Montisci, si trovava parcheggiata nella via dove è avvenuto il fatto.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sanluri, intervenuti per spegnere l’autovettura, hanno constatato che l’origine delle fiamme sia probabilmente da attribuire a un corto circuito.

I successivi accertamenti svolti da un’equipaggio del NORM della Compagnia dei carabinieri di Villacidro intervenuto sul posto, non hanno fatto emergere indizi o tracce che potessero far presumere un’origine dolosa dell’evento.

