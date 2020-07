“Mentre nel resto d’Italia gli immigrati continuano a sbarcare e fuggire, in Sardegna continua l’arrivo di algerini”. Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, sugli sbarchi avvenuti in questi giorni in Sardegna e sulle fughe da alcuni centri di accoglienza anche in Italia.

La soluzione sarebbe, secondo Deidda, di “alzare un muro nel centro di Monastir e di intensificare i controlli aerei, utili solo per individuare il prossimo sbarco ma non per impedirli”.

Anche Ugo Cappellacci, esponente di Forza Italia, dichiara su Facebook di aver depositato l’ennesima interpellanza a riguardo. “Abbiamo più volte segnalato il rischio sanitario derivante dagli sbarchi dei migranti clandestini, qualcuno ha detto che non era vero e il ministro ha fatto spallucce”.

Enrica Massa