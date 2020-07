Non si fermano le segnalazioni di cumuli di rifiuti abbandonati nella città metropolitana di Cagliari, che siano in pieno centro o in periferia.

Le foto mostrate, provengono dalla centralissima via Angioy a Cagliari. Marciapiedi sporchi, rifiuti buttati alla rinfusa intorno ai mastelli. Come denuncia una cittadina, la stessa che ha scattato le foto, la situazione è sostanzialmente la stessa a distanza di due giorni.

Questa foto è stata scattata esattamente due giorni fa. E la situazione pare essere la stessa ancora oggi.

Un’ottima cartolina da visita per i nostri turisti.

Enrica Massa