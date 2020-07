Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna, sulla rotta tra l’Isola e l’Algeria. Durante la notte un barchino con a bordo 15 persone è stato bloccato da una motovedetta della Guardia di finanza al largo dell’Isola del Toro, nel Sulcis. Il barchino è stato trainato fino in porto a Sant’Antioco.

I migranti sono stati presi in consegna dagli agenti del Commissariato di Carbonia e trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Dove, dopo visite mediche e operazioni di identificazione, rimarranno in quarantena.

Negli ultimi giorni sono arrivati in Sardegna quasi 70 migranti.