Nuovo presidio questa mattina di Filt e Filcams Cgil Cagliari, che si è tenuto davanti al supermercato di via Stamira a Pirri e che ha visto protagonisti i lavoratori che si occupano di sistemare la merce negli scaffali dell’Eurospin.

Le ragioni della protesta sono legate all’atteggiamento delle ditte d’appalto che, davanti alla richiesta di una paga congrua, hanno lasciato a casa i lavoratori. “Le condizioni di lavoro sono molto vicine allo sfruttamento” affermano i sindacati “quattro ore per notte divise in due diversi supermercati per una paga di meno di venti euro”.

Per queste ragioni, i lavoratori hanno subito chiesto un trattamento dignitoso che li ha portati alla perdita del lavoro e alla mobilitazione avvenuta oggi.