“La qualità della scuola interessa a tutti noi. Per le istanze per le graduatorie provinciali siamo consapevoli che ci sono dei problemi per gli accessi e vediamo quello che si potrà fare. Per il precariato mi confronterò con la ministra, non voglio dare illusioni. Abbiamo chiesto da tempo tempo che ci sia una riflessione su come si diventi insegnanti con ingresso stabile. Abbiamo chiesto che, chiusi i concorsi, si apra nel minor tempo possibile il tavolo ad hoc: un percorso che va fatto con sindacati e tutto il mondo della scuola”.

Lo ha detto la vice ministra dell’Istruzione, Anna Ascani, incontrando questa mattina i precari della scuola che hanno organizzato un sit-in a Maracalagonis (Cagliari), in occasione della partecipazione della vice ministra al tavolo regionale per la ripresa della scuola in presenza il prossimo 14 settembre.