Dopo le tante polemiche che hanno visto contrapposti gli schieramenti politici in Consiglio Regionale domani giovedì 30 luglio sarà l’occasione per l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa per chiarire meglio il progetto “L’Isola del turismo sportivo”.

Infatti è stata programmata una confenza stampa che si terrà nella sala Castello del Palazzo Doglio a Cagliari.

Il progetto “L’Isola del turismo sportivo” è stato previsto da una legge approvata lo scorso 15 luglio dal Consiglio regionale della Sardegna, ed ha già ricevuto il sostegno di numerose Federazioni sportive nazionali, intende favorire lo sviluppo delle presenze turistiche nei periodi di bassa stagione.

Interverranno Alessandro Nuccorini, Vice Presidente del Comitato Organizzatore Locale “TurSport Sadegna”, , l’ideatore del progetto Igor Lanzoni, Vicepresidente della Federazione Internazionale di Ju Jitsu, nonché membro del board della WDA, l’Associazione Mondiale di Dodgeball, Antonio Pinna, Commissario Reggente del Comitato Regionale Coni Sardegna, e Gianni Chessa, Assessore del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato anche il nuovo sito web del COL “TurSport Sardegna”.