“I dati dell’istituto Zooprofilattico della Sardegna suggeriscono che la circolazione del virus si è interrotta nel secondo semestre del 2019 e che questa situazione non è cambiata nel primo semestre 2020; pertanto, dopo più di 42 anni la Sardegna è vicinissima alla eradicazione della peste suina africana. Chiediamo quindi al Ministro Speranza di sollecitare la Commissione UE, la quale aveva già certificato i notevoli passi avanti, per ottenere la revoca del divieto di esportazione delle carni dei suini allevati in Sardegna”.

Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Andrea Frailis, primo firmatario di un’interrogazione presentata al Ministro della Salute Roberto Speranza, con la richiesta di sollecitare la revoca dell’embargo sui prodotti suini sardi.