“Vanno individuate le risorse umane che richiedono organizzazione e tempo” Lo dichiara l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu al tavolo regionale per la ripresa della scuola in corso a Maracalagonis. “In caso di positività bisognerà fare anche ulteriori approfondimenti per i cosiddetti ‘falsi positivi’ con somministrazione di tamponi. E questo richiede altre risorse”.

Ma c’è una novità. “Abbiamo chiuso un protocollo d’intesa con un’associazione e l’Esercito per somministrare migliaia di test sierologici e vorremmo anche inserire in questa operazione anche il personale della scuola per alleggerire il lavoro al mondo dell’istruzione”.