Saranno 2 i milioni di test sierologici rapidi destinati al personale docente e non docente della scuola e saranno i medici di famiglia e le Asl a somministrarli. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in commissione Cultura della Camera ricordando che ieri è stata aggiudicata la gara dopo che erano pervenute 59 offerte.

“Confidiamo che la campagna si concluda prima della riapertura prevista tra l’1 e il 14 settembre” ha sottolineato ricordando che la gara era stata bandita il 9 luglio con l’obiettivo di sottoporre quanti più docenti e personale non docente ai test in modo da poter riprendere le lezioni in sicurezza.