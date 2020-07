Pubblicata un’ordinanza urgente con la quale il Sindaco di Palau Franco Manna sospende, con effetto immediato, le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura in luoghi pubblici aperti al pubblico e dispone la proroga della chiusura del parco giochi.

La motivazione? Due persone positive al Covid. Il primo cittadino ha infatti ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza e al fine contrastare la diffusione del virus, “di porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione in area pubblica aperta di assembramenti, in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute pubblica”.

Una decisione necessaria secondo il primo cittadino, una volta “preso atto delle recenti notizie sulla diffusione della patologia definita Coronavirus Covid-19 nel territorio, comunicate da Ats Olbia con note del 27 e 28 luglio 2020, che segnalano la presenza dei primi due casi di positività al virus”, spiega nell’ordinanza. I due casi positivi sono asintomatici e fanno parte dello stesso nucleo familiare.