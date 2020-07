Gli agenti del Commissariato di Olbia hanno denunciato un 51enne per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Sezione Volanti hanno fermato una moto ma il conducente, con in sella un’altra persona, non si è fermato all’alt, sebbene sembrava che si stessero fermando al posto di controllo. Erano le 22.15 quando i due si sono dati alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Immediatamente gli agenti della Volante hanno inseguito la moto che comunque agilmente ed a forte velocità spariva tra gli incroci delle vie cittadine.

Con l’ausilio di un’altra Volante sono proseguite le ricerche, e nel frattempo i fuggitivi si erano separati in direzioni opposte. Nonostante tutto i poliziotti sono riusciti sia ad intercettare sia il passeggero che tentava di confondersi tra i pedoni e poco dopo anche il conducente, quest’ultimo quasi giunto al sicuro a casa sua anche guidando contromano. A seguito del controllo è stato accertato che il guidatore, già noto alle forze di polizia, era in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1.4 g/l., motivo principale per il quale aveva tentato di scappare.

La bravata è costata al pregiudicato olbiese di 51 anni una denuncia per guida in stato d’ebbrezza e il sequestro del motociclo. Anche nel momento in cui la moto è stata caricata sul carro attrezzi, l’uomo tentava di rimpossessarsi del mezzo per ripartire, e nuovamente bloccato, minacciava di volerlo incendiare con un accendino. Solo la professionalità dei poliziotti è servita a calmare il soggetto e a dissuaderlo dalle proprie azioni. Ora dovrà difendersi dalle accuse di guida in stato di ebbrezza e resistenza.