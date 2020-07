Horizon 2020 ha messo a disposizione un finanziamento comunitario per un progetto, dedicato agli Atenei, su Scienza e società e l’Università di Cagliari ne sarà protagonista insieme agli atenei di Pécs, Brno, Potsdam, Paris-Nanterre e Rennes.

“Un nuovo traguardo- spiega il prorettore per l’Internazionalizzazione Alessandra Carucci- attrattività per i ricercatori e passi avanti nel ranking internazionale”. In piena pandemia, a marzo 2020, il pool di docenti e ricercatori dei sei atenei europei dell’alleanza interuniversitaria Educ aveva lavorato alla stesura di un progetto presentato e approvato nell’ambito del bando H2020 Swafs (Science with and for society). Con la valutazione positiva della giuria è giunta da Bruxelles l’assegnazione di due milioni di euro.

Un primo step a cui dovrebbero seguire altre risorse da mobilitare grazie alla cooperazione garantita dalle università di Potsdam, Pécs, Brno, Rennes, Paris-Nanterre e Cagliari. Il bando, riservato agli atenei dell’Unione europea finanziati da Erasmus+ (i consorzi sono 17), è stato varato per selezionare progetti rivolti alla modernizzazione nei campi della ricerca e dell’innovazione. Con un obiettivo: supportare e rafforzare le attività del consorzio e delle singole università consociate con la strategia di condivisione e integrazione a lungo termine e in sinergia con la didattica.

L’ateneo cagliaritano avrà anche responsabilità strategiche in due task chiave quali “Entrepreneurial mindset to spur knowledge and technology transfer” (Mentalità imprenditoriale per stimolare conoscenza e trasferimento tecnologico) e “Defining common policies on three selected topics: Ethics, Professional equality and parity, Doctoral and postdoctoral environment” (Definizione di politiche comuni su etica, parità e parità professionale, dottorato e post-dottorato).