“Ricordo all’Onorevole Macina che svolgere il ruolo di deputato non significa soltanto schiacciare un pulsante e leggere discorsi scritti dallo staff, ma lavorare costantemente dalla mattina alla sera, andare nelle piazze, nelle periferie, nelle fabbriche ad ascoltare i cittadini, le loro problematiche e proporre soluzioni concrete”, così il Deputato Salvatore Deidda in risposta alle dichiarazioni della deputata 5stelle Anna Macina nei confronti del Presidente Giorgia Meloni.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia – dichiara Deidda – è da sempre uno de più attivi e produttivi in Parlamento. Abbiamo ben compreso che la Macina ama talmente parlare di povertà tanto da voler rendere tutti gli italiani più indigenti di quanto già non lo siano in questo momento di crisi e si capisce la ritrosia a scendere in Piazza a confrontarsi con chi manifesta per non incorrere nelle ire dei cittadini come accaduto all’ex Ministro Toninelli”.