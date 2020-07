Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, verso le 15:30 nell’agro di Nulvi, in località Monte Entosu, per soccorrere delle persone.

Due operai impegnati in lavori di manutenzione di una pala eolica sono rimasti bloccati a circa 25 metri di altezza, in cima ad uno snorkel, per un guasto del mezzo.

L’elicottero dei Vvf non è intervenuto visto che le squadre di terra avevano già completato il soccorso con l’ausilio di un’autoscala.