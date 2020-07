“La maggioranza è sorda a qualsiasi suggerimento dell’opposizione, se andrà avanti fino in fondo sarà necessario organizzare un referendum abrogativo”. Roberto Deriu, consigliere del Pd, ribadisce la sua posizione sul testo unificato che porta le Province a sei e le città metropolitane a due.

“Questa riforma – spiega – produrrà molto malcontento tra gli utenti dei servizi e i fornitori degli enti, ingenererà ancora di più nei cittadini la sfiducia verso le istituzioni”. Ma non solo, avverte Deriu, “bloccherà anche le amministrazioni e gli impedirà di realizzare gli investimenti necessari in questa dura fase di ripresa dopo la pandemia”.

Ecco perché, conclude, “bisogna reagire duramente. Continueremo anche in aula la battaglia per tentare di salvare – un minimo – la decenza della legge. Abbiamo chiesto al centrodestra di ascoltare la cittadinanza, organizzare una vasta partecipazione informata, in ogni città, in ogni paese. Finora nulla”.