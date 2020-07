Lasuperband Americana non recupererà il concerto previsto per Settembre e poi rinviato a causa dell’emergenza Covid-19

Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry non riusciranno a riportare il loro progetto Hollywood Vampires sulle scene Italiane nel 2021.

Il concerto programmato per il 9 Settembre 2020 e rinviato a causa dell’emergenza epidemiologica non potrà essere recuperato e pertanto è purtroppo da ritenersi cancellato.

D’Alessandro e Galli comunica che i biglietti dell’evento verranno rimborsati. Il rimborso avverrà nei termini e nelle modalità definiti dalla normativa in vigore, in tempi compatibili con le nuove disposizioni di legge.

Invitiamo il pubblico a controllare periodicamente le pagine del nostro sito e https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/ per avere aggiornamenti sulla procedura di rimborso.