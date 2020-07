Boxe, judo, ginnastica artistica e lotta libera si praticheranno nelle aule dell’ex corte d’appello, in via Padre Zirano, designata a ospitare per i prossimi due anni le tante società sportive orfane del PalaSerradimigni, diventato off limit dopo l’inizio dei lavori di ampliamento. A individuare i locali dell’ex corte d’appello è stato il Comune, che ha concluso un accordo con la Tholos spa, società immobiliare del Gruppo Bper, proprietaria dell’immobile.

Dopo avere cercato invano altre soluzioni per permettere alle società che praticavano lo sport all’interno del PalaSerradimigni di continuare le loro attività, l’assessorato alle Politiche giovani educative e sportive si è rivolto al Banco di Sardegna, che ha offerto in comodato d’uso gratuito l’ex sede della Corte d’appello, accanto alla basilica di Santa Maria.

Il contratto di comodato durerà due anni e prima che le società sportive possano mettere piede in via Zirano il Comune dovrà eseguire alcuni interventi di adattamento. Sempre il Comune si farà carico di tutti i costi per le forniture di acqua ed energia elettrica, nonché delle manutenzioni ordinarie.