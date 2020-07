Un’assemblea per “protestare contro lo scorporo degli ospedali Oncologico Businco e Microcitemico Cao dall’Azienda Ospedaliera Brotzu all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, contenuto nella Riforma Sanitaria in discussione in Consiglio Regionale”: è lo scopo dell’incontro che si terrà venerdì 31 luglio alle 12 nell’Aula dell’Ospedale Oncologico Businco.

Alla riunione saranno presenti tutti i sindacati del settore Sanità, Dirigenza e Comparto, le Associazioni dei pazienti e in generale chiunque abbia interesse per la situazione.