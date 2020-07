Intervento della squadra di pronto intervento “2A” dei Vigili del fuoco di Cagliari nel tardo pomeriggio, verso le 18:00, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa in via Tchaikovsky nel comune di Sestu, per il recupero di un gattino finito all’interno dei blocchetti in cemento di un muro perimetrale tra un’abitazione privata e un palazzo condominiale.

Gli operatori dei Vvf hanno provveduto ad aprire parte dei blocchetti del muro di cinta estraendo il povero gattino, fortunatamente sano e salvo e lo hanno affidato alla richiedente che lo ha riportato alla mamma gatta.