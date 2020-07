Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto questa sera in viale Elmas a Cagliari.

I due conducenti dei mezzi sono stati portati d’urgenza al pronto soccorso e sul posto hanno operato per diverse ore i mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.