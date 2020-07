Furto, furto di bagagli esposti a pubblica fede e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento: sono le tre ipotesi di reato attribuite a un giovane di 21 anni, con precedenti specifici, che mercoledì 29 luglio è stato arrestato dalla Polizia locale di Sassari dopo che ha rubato un portafoglio da un’auto e ha poi usato il bancomat per fare acquisti tramite il sistema del contactless che permette transazioni senza digitare alcun codice.

L’uomo ha parcheggiato l’auto in via Enrico Costa, lasciando all’interno uno zaino con il portafoglio. Il ventunenne ha notato la sacca, ha forzato l’auto e portato via la refurtiva. Subito dopo ha iniziato a fare acquisti nei negozi della zona. Per le prime compere ha scelto un esercizio commerciale in piazza d’Italia e poi ha proseguito in piazza Azuni. Il giovane non sapeva, però, che per ogni transazione il proprietario del bancomat riceveva una notifica nel proprio cellulare. E così la vittima del furto è andata immediatamente in piazza Castello, dove sapeva che c’era la stazione mobile della Polizia locale. Ha raccontato cosa stesse succedendo, proprio mentre sono arrivati i nuovi messaggi che dimostravano che il ragazzo si trovava in piazza Azuni, dove proseguiva con il suo shopping. Gli agenti lo hanno intercettato e fermato mentre usciva da un negozio con una busta che conteneva una maglietta appena acquistata.

Il 21enne è stato portato al Comando e il pubblico ministero di turno ha disposto per lui l’arresto. È al vaglio anche la posizione di altre due persone, che si trovavano con il giovane in uno dei negozi e che spesso frequentano alcune zone (come via Tavolara) con lui.