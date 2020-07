Un motociclista tedesco è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sul ponte tra Gadoni e Seulo. Dalle prime notizie si tratterebbe di un frontale.

La notizia è stata confermata dai carabinieri di Tonara, giunta sul posto per i rilievi di legge insieme al personale del 118. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.