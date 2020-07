Proprio come la scuola, anche le lezioni universitarie all’Ateneo di Cagliari riprenderanno a settembre. Ma questo è un anno particolare e le regole per la didattica saranno diverse rispetto al solito.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di UNICA, “le attività didattiche dell’Università degli Studi di Cagliari riprenderanno a settembre in forma mista: le lezioni saranno impartite sia in presenza sia in modalità a distanza. Attraverso sistemi di prenotazione e turnazione agli studenti che seguiranno i due canali saranno garantite le stesse possibilità in termini di accessibilità e qualità”. Il piano è stato approvato dagli organi collegiali dell’Ateneo e proposto dalla rettrice Maria Del Zompo.

“E’ sicuramente desiderio e volontà di tutti avere nuovamente un Ateneo aperto e vissuto come merita da studentesse, studenti, docenti, ricercatori, personale, Erasmus, Visiting professor – spiega la Del Zompo – ma altrettanto grande è il senso di responsabilità sociale che ci impone di contribuire a mantenere alto il controllo della pandemia, eliminando tutte le situazioni a rischio, per evitare che quanto fatto finora risulti vano e per il rispetto dovuto alle tante, troppe, persone che sono decedute, e che purtroppo continuano a mancare, a causa dell’infezione da COVID-19 e alle loro famiglie. Con la massima prudenza e nel rispetto delle regole sanitarie ci troviamo pertanto ora ad affrontare insieme una nuova fase, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze, per rendere l’Ateneo più efficace e più efficiente”.

Ma come prenotare le lezioni? A tal proposito, l’Ateneo sta sviluppando un’applicazione chiamata “AppPosto”.

Gli studenti – secondo quanto approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione – saranno chiamati ad optare per la presenza o la distanza prima dell’avvio dell’Anno Accademico e la loro scelta sarà vincolante per l’intero semestre. Se il numero degli studenti che opteranno per la didattica in presenza supererà la capienza massima delle aule, ciascuna Facoltà provvederà a definire un sistema di turnazione.