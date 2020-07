Fernando Ferri è il primo amministratore delegato della storia di Abbanoa. La nomina è stata ufficializzata nell’ultimo Consiglio d’amministrazione di cui fa parte assieme al presidente,Gabriele Racugno e Franco Piga.

La scelta di affidare l’incarico all’interno del Cda rientra nel processo di riorganizzazione societaria e aziendale stabilita nell’ultima Assemblea degli Azionisti (Regione e Comuni). L’Ad, oltre alle consuete attività gestionale, dovrà dare attuazione agli obiettivi strategici aziendali e per modellare l’organizzazione e le sue regole di governo in linea con gli obiettivi operativi assegnati. Ferri ha sviluppato, nella sua pluriennale e diversificata attività professionale, esperienze e conoscenze che gli hanno consentito di assumere posizioni di vertice in primarie società nazionali e multinazionali.

In tali contesti ha gestito progetti di aggregazioni societarie, scorpori, acquisizioni, dismissioni e riorganizzazioni finalizzate a generare risorse finanziarie e rinnovate capacità commerciali e operative. In particolare, nell’ultima fase della sua vita professionale, ha operato nel gruppo Saras dove ha ricoperto la carica di presidente di Sartec spa (attiva nella fornitura di servizi e soluzioni di ingegneria impiantistica, automazione e controllo di processi, risparmio energetico, nonché nella salvaguardia ambientale) e consigliere di Sarlux srl. Il Consiglio d’amministrazione di Abbanoa è in carica dal 12 giugno.

Nella prossima assemblea degli azionisti convocata per il 6 agosto all1 alla Fiera di Cagliari, il Cda è stato chiamato a fornire alcune preliminari valutazioni sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.