Avrà luogo nella primavera del 2021 il tour europeo di Nick Cave & The Bad Seeds inizialmente programmato per quest’anno e rinviato in seguito all’emergenza Covid19.

QUESTE LE NUOVE DATE DEI CONCERTI ITALIANI

20 Maggio 2021 – Milano, Mediolanum Forum

31 Maggio 2021 – Roma, Palazzo dello Sport (Nuova Location)

I biglietti per gli spettacoli di Giugno 2020 rimarranno validi per Maggio 2021.

I biglietti per entrambi gli spettacoli saranno in vendita a partire da Venerdì 10 Aprile alle 10 sul circuito Ticketone.

Il concerto di Roma si terrà al Palazzo dello Sport anziché come previsto alla Cavea Auditorium a seguito dell’indisponibilità di quest’ultima. Gli spettatori del concerto di Roma verranno ricollocati al Palazzo dello Sport nella stessa categoria di prezzo prevista per la Cavea Auditorium.