Le leggende del thrash metal della Bay Area Testament tornano in Italia per una data al Luppolo In Rock, evento open air che si terrà nei giorni dal 16 al 18 luglio 2021 al Parco ex Colonie Padane.

Confermati per il festival anche i Leprous, gli Ensiferum, i Jinjer e altre band.

Luppolo In Rock 2021

16, 17 e 18 luglio 2021 Parco ex Colonie Padane, Cremona

TESTAMENT

ENSIFERUM

LEPROUS

JINJER

TURISAS

MOONSORROW

DESTRAGE

SKANNERS

NOVEMBRE

FUROR GALLICO

ATLAS PAIN