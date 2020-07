Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con i test rapidi offerti Lila Cagliari. Hiv, Hcv e Sifilide nel mirino dei volontari che mirano ad alzare l’attenzione sulle tre infezioni sessualmente trasmissibili. L’associazione di volontariato, grazie al progetto Cagliari Get Tested finanziato dall’Unione Europea, offrirà il test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide a chiunque deciderà di prenotarsi. Per accedere al servizio offerto dai volontari Lila è però necessario prenotare telefonicamente al 3475565300 entro, oggi, venerdì 31 luglio, alle 20:00.

“Apriremo anche lunedì 3 agosto prima della chiusura estiva della sede per poter soddisfare tutte le richieste di accesso al test che sono arrivate: la scorsa settimana abbiamo avuto richieste pari al doppio dei posti disponibili e il nostro staff ha deciso di organizzare un’apertura straordinaria” ha spiegato Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari. “Nonostante la pandemia da Covid-19 abbiamo riorganizzato la sede e lo staff di volontari: un medico, un infermiere, due operatori di counseling e due operatori di accoglienza saranno nuovamente sul campo per ascoltare le persone e prendersene cura” ha aggiunto Giacomo Dessì, referente del progetto Cagliari Get Tested. Il servizio di test rapido è parte del progetto Cagliari Get Tested, finanziato dall’Unione Europea, Corpo Europeo di Solidarietà, nell’ambito dei progetti di solidarietà promossi dai giovani under 30.