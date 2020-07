Autunno in Barbagia 2020 sarà interamente digitale. Nasce infatti la vetrina “I Capolavori di Autunno in Barbagia”, uno spazio dedicato alla promozione turistica dei Comuni e degli operatori economici della Barbagia e all’e-commerce delle loro eccellenti produzioni locali. Il 2020 diventa quindi un anno di sperimentazione, volto ad avvicinare nuovi pubblici, sempre più lontani, attraverso l’e-commerce dei manufatti e dei prodotti enogastronomici barbaricini. La macchina organizzativa che da 24 anni lavora all’organizzazione di Autunno in Barbagia sta concentrando i propri sforzi per la realizzazione della vetrina digitale 2020, che metterà in connessione tanti pubblici distanti, promuovendo la cultura straordinaria dei 32 paesi della Barbagia e portando la loro enogastronomia e l’artigianato artistico direttamente a casa degli ospiti che saranno di nuovo accolti nel 2021.

“L’accelerazione del processo di digitalizzazione di Autunno in Barbagia è un segno di questi tempi e una straordinaria occasione per rendere fruibile online l’immenso patrimonio identitario e produttivo del nostro territorio” – afferma il Presidente dell’Aspen, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro, Roberto Cadeddu. “Costruiremo un’apposita sezione promozionale dove, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e delle imprese che parteciperanno all’evento compiremo un ulteriore passo nel futuro, preparando il campo per un’edizione 2021 ricca di nuovi pubblici incontrati sul web”.

L’appuntamento con “I Capolavori di Autunno in Barbagia” è per settembre, a breve saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sulle pagine social di Autunno in Barbagia.