A partire da sabato 1 agosto e per tutti i sabati del mese, nel parcheggio che costeggia lo stadio di Sant’Elia, si terrà il Mercato Cuore Estate, in aggiunta del consueto mercato domenicale. L’evento si terrà a partire dalle ore 19 fino alle 24.

Una la novità in particolare, ossia la partecipazione di camioncini dello street food con un’offerta gastronomica per tutti i gusti.

Per agevolare la partecipazione dei cittadini e dei turisti, sarà disponibile la navetta del CTM con partenza e arrivo da Piazza Matteotti.

“L’estensione alle ore serali del sabato, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, accettata subito con grande favore dalla Confesercenti, che è il soggetto gestore dell’iniziativa, – ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia – rappresenta la vera novità ed è un’occasione in più per il rilancio delle attività commerciali in città, già lungamente provate dal faticoso periodo del lockdown. Vogliamo creare un vero mercatino turistico cittadino”.