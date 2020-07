Incidente stradale questa mattina in via Lungo Saline.

Uno scooter Piaggio 500 condotta da un 41enne di Quartu Sant’Elena, mentre percorreva la via in direzione Cagliari centro, all’altezza dell’incrocio con via Montecristo, ha urtato una Mercedes Gle 30 guidata da un 44enne di Cagliari, che era fermo per motivi dovuti alla circolazione.

A causa dell’impatto, il conducente dello scooter è caduto rovinosamente per terra ed è stato poi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale.