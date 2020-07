Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito e minacciato di morte la madre e aver distrutto, durante una lite violenta, gli arredi dell’abitazione.

Il fatto è avvenuto ieri. Una donna ha chiamato il centralino del 113 segnalando di essere stata aggredita dal proprio figlio. Arrivati sul posto gli agenti della squadra volante hanno trovato la donna in strada spaventata e visibilmente sotto choc: era scappata di casa dopo che il figlio l’aveva aggredita e le aveva mandato in frantumi il telefono cellulare per evitare che chiamasse i soccorsi.

La donna per telefonare al 113 ha fermato un passante. Il figlio era ancora dentro casa. L’interno della abitazione era stato completamente distrutto: arredi, suppellettili, ceramiche e porte presi di mira dalla furia del ragazzo. Il 24enne anche davanti ai poliziotti ha continuato a offendere e minacciare di morte la madre.

Ma non era la prima volta che succedeva, tant’è che diverse volte la donna aveva esposto denuncia nei confronti del figlio. Il giovane adesso si trova in cella a Uta.