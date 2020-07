La consigliera regionale Carla Cuccu è stata sospesa dal M5s. A darne conferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle Desirè Manca contattata telefonicamente.

La sospensione, come recentemente accaduto all’europarlamentare Ignazio Corrao, potrebbe durare un mese, forse anche due. Tra le motivazioni che hanno spinto i probiviri verso questa decisione c’è quella per cui Carla Cuccu sembrerebbe troppo organica rispetto alla maggioranza di centrodestra che sostiene il presidente della Giunta Christian Solinas.

Da parecchi mesi, comunque, la consigliera era completamente slegata dagli altri quattro componenti del gruppo pentastellato in Consiglio regionale. Tutto è iniziato a ottobre del 2019 quando Cuccu e la collega ex M5s Elena Fancello votarono la mozione sul referendum abrogativo voluto da Salvini per cancellare il proporzionale nella legge elettorale nazionale.

Ma se Fancello aveva subito lasciato il Movimento passando al Misto, Carla Cuccu aveva invece rivendicato la sua appartenenza al M5s.

Sentita la portavoce Carla Cuccu ha affermato: “Io non ho ricevuto nulla ma anche se fosse, comunque ci sarebbe il tempo per ricorrere al Comitato di Garanzia”.