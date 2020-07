Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L’aggressore, un 36enne di Arbus, aveva appena colpito con pugni la propria madre quando ha iniziato a scagliarsi anche contro i Carabinieri, intervenuti presso la sua abitazione dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un familiare.

Per tentare di contenere la furia dell’uomo, visibilmente in escandescenze, i Militari sono stati costretti a fare uso dello spray al peperoncino. Ma questo non è bastato a fermarlo dal minacciarli di morte.

Nel corso dell’intervento, gli operatori hanno accertato che la madre della’aggressore, di 72anni, ha mostrato come sia stata colpita ripetutamente con dei pugni al viso e all’addome, oltre a presentare evidenti abrasioni e tumefazioni al capo. La donna è stata condotta dai volontari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale, con assegnati sette giorni di prognosi.

Il 36enne, dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, è stato portato alla casa circondariale di Uta.