Oltre tre milioni per il 2020, 2021 e 2022 stanziati dalla Giunta Solinas per la manutenzione dei fiumi.

“I fondi – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia che ha proposto la delibera – saranno messi a disposizione degli Enti locali che ne vogliano fare richiesta e saranno stanziati secondo criteri e graduatorie definiti”. Lo stanziamento delle risorse, aggiunge, “consentirà di proseguire l’azione tesa a contrastare una delle principali cause di pericolosità idraulica dei corsi d’acqua per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Grazie a questa misura puntiamo a garantire la sicurezza dei territori, con evidenti riflessi sull’incolumità delle persone e sulla salvaguardia dei beni”.

Insieme alla programmazione delle risorse la Giunta regionale ha anche approvato i criteri di assegnazione di ciascun contributo e le modalità di accesso al finanziamento. Non saranno ammessi i soggetti già beneficiari della precedente programmazione 2019-2020-2021, i soggetti beneficiari della programmazione 2015-2016-2017 che non abbiano speso almeno il 50% dell’importo complessivo dei contributi ottenuti per l’intero triennio, i soggetti beneficiari della programmazione 2017-2018-2019 che non abbiano speso almeno il 30% dell’importo complessivo delle annualità 2017 e 2018.