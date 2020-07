Riapertura scuole, Alessandra Serra Ugl Nuoro “Chiediamo chiarimenti tempestivi sulle modalità di riapertura di scuole e mense scolastiche.”

Lo dichiara in una nota la sindacalista Ugl sarda Alessandra Serra. “Serve una risposta chiara da parte del Governo e della Ministra Azzolina, per capire quale sarà il metodo di riapertura nel caso in cui non si dovesse riuscire entro il 14 Settembre, data di riapertura delle scuole, ad adeguate i locali e gli arredi scolastici come previsto dalle linee guida sui distanziamenti stabiliti nel Dpcm del 28 Maggio.” “I tempi sono davvero stretti – continua la sindacalista – e ci chiediamo se gli alunni potranno comunque svolgere l ‘attività didattica in presenza e se potranno usufruire dei consueti servizi di mensa, anche se non si dovesse riuscire ad effettuare tali interventi entro il 14 Settembre. ” ” Aspettare a pochi giorni prima della riapertura per la revisione delle linee guida, e quindi avere delle risposte concrete, è davvero troppo tardi sia per genitori e studenti che per tutto il personale scolastico. ” Conclude la sindacalista.