La nazionale Italiana di Badminton ha scelto la Città Metropolitana di Cagliari come sede per uno degli allenamenti collegiali in programma prima della ripresa dei Campionati e dell’attività Internazionale che nel 2021 culminerà con i Giochi Olimpici.

Il Badminton è una disciplina olimpica diffusissima a livello mondiale, soprattutto in estremo oriente e nei paesi del Nord Europa.

Nel vecchio continente i paesi con la maggiore tradizione sono Danimarca e Gran Bretagna. In Sardegna la Nazionale può contare a Maracalagonis, per gli allenamenti di badminton, su 7 campi regolamentari che fanno del palazzetto dello sport, il Pala3A-Marabadminton, l’impianto più grande d’Italia attrezzato permanentemente per tale sport.

Per la parte di preparazione atletica, in assenza ancora di un locale attrezzato presso il palazzetto dello sport di Maracalagonis, la Nazionale può contare, grazie anche alla collaborazione della Federazione Italiana Pesistica, sull’ospitalità gratuita presso la palestra Falcon Fitness di Cagliari, un centro modernissimo che ha messo a disposizione degli atleti e dei tecnici le proprie strutture.

In un momento di crisi dei flussi turistici tradizionali, cercare di aprire nuove strade utilizzando le grandi potenzialità della Sardegna e di Cagliari in particolare, è un indubbio merito di cui va dato atto al Comune di Cagliari che ha abbracciato in maniera entusiastica la proposta proveniente dalla Federazione Badminton.

Appuntamento dunque per lunedì 3 agosto alle ore 18.30 al Bastione di Saint Remy per l’esibizione della nazionale di Badminton.