Si è sentita male in mare mentre, da Olbia, era in direzione di Civitavecchia a bordo di una motonave della Moby Dada. La donna è stata soccorsa ed evacuata dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco.

Alle 7.50 è giunta presso la sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia una richiesta di soccorso da parte del Comando della Motonave Moby Dada in navigazione da Olbia verso Civitavecchia per un passeggero colto da edema polmonare. Immediata l’attivazione dell’organizzazione di soccorso della Guardia Costiera di Civitavecchia che ha subito messo in contatto la motonave con i medici del Centro Internazionale Radio Medico, i quali hanno dichiarato il codice rosso per la situazione della donna, richiedendone l’immediata evacuazione da bordo per il trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Data la distanza dalla costa della nave, per il recupero della donna è stato impiegato un elicottero del Vigili del fuoco che, partito prontamente da Ciampino ha imbarcato, a mezzo verricello, la donna ed il medico di bordo della nave, per poi sbarcarli in porto a Civitavecchia. Per assicurare la necessaria sicurezza in mare delle operazioni, è stata inviata anche una motovedetta. Personale del nucleo nostromi della Capitaneria ha approntato la piazzola di emergenza alle spalle del Forte Michelangelo per l’atterraggio.

All’arrivo del velivolo, alle 10.30 circa, la donna, vigile e cosciente, è stata stabilizzata da personale del 118 e poi trasferita in autoambulanza all’ospedale locale.