Il pilota messicano Sergio Perez, della Racing Point, è risultato positivo al coronavirus e non parteciperà quindi al weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 1.

Perez aveva fatto un primo tampone inconcludente, ma si era messo comunque in auto-isolamento; ha successivamente effettuato un secondo test, che ha dato esito positivo.

Dal profilo Instagram di Carola Martinez, moglie del 30enne, risulterebbe però che il pilota abbia trascorso alcuni giorni in Sardegna.

Secondo le prime indiscrezioni, Perez era ospite sullo yacht del padrone della scuderia Lawrence Stroll, a Cala di Volpe.

La gara a Silverstone non è a rischio: come anticipato tempo fa da Ross Brawn, la positività di un pilota al Covid-19 non porterà alla cancellazione della corsa. Le persone entrate in stretto contatto con Perez, fanno sapere dalla FIA, sono state messe in quarantena.

La Racing Point non ha ancora annunciato il pilota che sostituirà Perez nella gara di casa del team, ma è lecito pensare che a rimpiazzarlo sia il suo connazionale Esteban Gutierrez.