La Giunta regionale della Sardegna ha deliberato, ora è ufficiale: la data delle amministrative c’è.

Le elezioni sono programmate per domenica 25 e lunedì 26 ottobre, con un eventuale ballottaggio domenica 8 novembre e lunedì 9.

Verso la fine di settembre, più precisamente il 20, si voterà invece per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le suppletive del Senato per il collegio Nord Sardegna, ma non per le amministrative.

Niente election day, dunque. Una decisione contestata dall’opposizione che ha quantificato in circa 9 milioni di euro “i costi aggiuntivi per un ulteriore tornata elettorale”.