Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia, con 379 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 386 del giorno precedente.

Registrate anche 9 vittime. I tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7 mila rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Una sola regione senza nuovi contagiati, la Valle d’Aosta.