“Nidi gratis”: la Giunta ha stanziato ben 5,5 milioni per il bonus, per un massimo di 205 euro erogabili anche alle famiglie con un solo genitore, per otto mesi, sulla base dell’Isee e che sarà gestito dai Comuni.

Il bonus potrà essere integrato rispetto alla misura corrispondente nazionale. Ai beneficiari non è precluso l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia (come i contributi alla spesa per i servizi di baby sitting) e può essere chiesto per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.

“La misura – ha spiegato l’assessore della Sanità Mario Nieddu – prevede un contributo per le famiglie con figli a carico in un’età compresa da zero a tre anni, per il pagamento delle rette dei nidi o micronidi, siano essi pubblici o convenzionati con i Comuni”. Per il presidente della Regione Christian Solinas, “in un momento di difficoltà, nel quale gli effetti economici dell’emergenza sanitaria pesano in maniera determinante sulle nostre famiglie, considero fondamentale questo intervento”.